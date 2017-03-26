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Стали известны потери боевиков за минувшие сутки
26.03.2017 14:29
Сегодня, 26 марта, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о потерях российско-оккупационных войск за минувшие сутки.
По данным ГУР, в течение суток потери понес т.н. 1 Армейский корпус («армия» самопровозглашенной «ДНР»). В частности, известно о пяти погибших в составе 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (место дислокации — оккупированный Новоазовск) и 3 раненых из состава 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское), а также 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк), 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск).
Кроме того, по данным украинской разведки, восемь боевиков были травмированы в результате масштабного ДТП.
Фото: informator.media
Теги: Донбасс, война, разведка, боевики, потери
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