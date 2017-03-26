Существует ли связь между обстрелом "минобороны ДНР", пожаром на Казанском пороховом заводе и борьбой чеченцев против российских оккупантов

26.03.2017 12:45

Все эти три события связал вместе журналист Юрий Бутусов. Вот что он пишет на своей странице в facebook.

"24 марта стал днем неприятностей для ВС РФ.

В Донецке из гранатомета либо из огнемета "Шмель" неизвестные дерзко обстреляли штаб 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск на Донбассе - об этом сообщили известные российские террористы Игорь Гиркин и Максим Тхоржевский. Согласно представленному Тхоржевским фото и данным Гиркина, украинские диверсанты добились попадания по 5-му этажу штаба корпуса, где размещен узел связи, что привело к возгоранию внутри как минимум одного из помещений. Почерк диверсии такой же как и при ликвидации террориста "Гиви". Несмотря на все принятые российскими спецслужбами меры по поиску украинских диверсантов, также как и в случае с ликвидацией "Гиви", обнаружить их не удалось. Любопытно, что российское командование предприняло попытку скрыть свою неспособность поймать диверсантов, и длительное время опровергало факт нападения на штаб. Представитель штаба ВС РФ Эдуард Басурин поначалу не комментировал событие, потом опроверг нападение, затем был вынужден его признать. Но заявил, что обстреляли не штаб, а соседнее здание.