В районе Краматорска разбился военный вертолет

26.03.2017 17:40

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает times.dn.ua.



"Сегодня, в районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач", - говорится в сообщении.



Сейчас для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа, на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба Антитеррористической операции.



В сообщении не уточняется число жертв.



По факту падения вертолета назначено расследование.