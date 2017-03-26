В зоне АТО 6 бойцов ранены, 2 получили боевые травмы

26.03.2017 08:22

В районе проведения антитеррористической операции ситуация остается напряженной.

За прошедшие сутки, 25 марта, российско-оккупационные войска 81 раз обстреляли позиции украинских военных. Ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.