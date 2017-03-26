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"Власти ДНР" обещают сохранить все трудовые права работникам "отжатых" предприятий

26.03.2017 10:57
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"Власти ДНР" обещают сохранить все трудовые права работникам "отжатых" предприятий

Сотрудникам предприятий, "отжатых" боевиками "ДНР" у Украины, обещали "сохранить трудовые отношения и права", сообщают сепаратистские СМИ.

В пресс-службе так называемого "минпрома" "ДНР" заявили: "Трудовые отношения с работниками в дальнейшем будут строиться в соответствии с „действующим законодательством“ „ДНР“ с сохранением всех трудовых прав и гарантий работников".

По словам представителей "ведомства", "трудовые книжки работников, оформленные в соответствии с законодательством Украины, будут продолжать действовать на территории „ДНР“".

Напомним, что 27 февраляЗахарченко и Плотницкий ввели внешнее управление на 43 предприятиях украинской юрисдикции, действующих на оккупированной части Донбасса.

Среди "национализированных", а точнее "отжатых" предприятий,  такие промышленные гиганты, как Енакиевский металлургический завод и его макеевский филиал, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимический завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, "Концерн Стирол", предприятия компании ДТЭК, "Донецксталь-Металлургический завод", шахта "Комсомолец Донбасса", шахта им. А.Ф. Засядько, Зуевская ТЭС. 


Фото: https://dan-news.info

Теги: Донбасс, права, собака, работник, ДНР
 
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