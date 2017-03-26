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Возможен ли в Украине военный переворот - мнение

26.03.2017 08:14
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Возможен ли в Украине военный переворот - мнение

Народный депутат и легендарный комбат зоны АТО Дмитрий Ярош заявил, что в условиях войны с Россией силовая смена власти произойдет только в случае государственной измены высшего руководства страны. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ, передает "Диалог".

Ярош заявил, что если политики осуществлят открытое предательство национальных интересов Украины, то никто из солдат украинской армии не останется в стороне.  Он подчеркнул, что подписание капитуляции, либо сдача украинских территорий президентом или Верховной Радой обязательно повлечет за собой катастрофические последствия для конкретных людей.

Ярош отметил, что четко знает настроение офицеров в зоне АТО - на данный момент властью никто не доволен, однако бойцы на передовой четко понимают собственные обязательства и ответственность. Комбат подчеркнул, что как-только внутри Украины начнут происходить столкновения и бои, фронт мгновенно падет. При этом Ярош отметил, что армия должна быть в стороне от политики, однако ряд политических проектов ни при каких обстоятельствах не должны получить власть.


Фото: from-ua.com

Теги: Украина, Донбасс, военный переворот, фронт
 
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