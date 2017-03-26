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ВСУ изменили тактику: украинские военные ведут активные бои на окраинах Донецка
Боевые действия продолжают просачиваться на территорию так называемой "столицы" "ДНР".
Depo.ua продолжает отслеживать ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции. Только недавно мы писали о том, что Вооруженные силы Украины ведут активные бои на окраинах Донецка, а уже сегодня можем констатировать определенное "погружения" в город диверсионно-разведывательных групп.
Напомним, что с начала 2016 года ВСУ начали так называемое "ползучее наступление", в частности на Донецк. Однако подобравшись вплотную к городу снова остановились. Хотя, в этот раз наблюдается некое "просачивание" украинского присутствия на территорию города, в частности в восточные и северные районы. Происходит все это на фоне боев и артиллерийских перестрелок вокруг Донецка.
Если позапрошлой ночью бои шли в районе Марьинки и Красногоровки, которые являются фактически пригородами Донецка, то вчера вечером ВСУ пошли еще дальше – местные жители сообщают о бое с использованием артиллерии в Путиловке (Киевский район города), а это уже полностью подконтрольная террористам территория.
А началось все во второй половине дня из минометного и артиллерийского "пинг-понга" на северной окраине Донецка, включая ДАП. Ближе к вечеру огневая активность плавно сползла на юго-запад к Марьинке и к северо-востоку к Ясиноватскому блокпосту. Причем, на всем упомянутом участке фронта продолжался ожесточенный бой под прикрытием тяжелой артиллерии.
Ну а ближе к ночи вспыхнула уже упомянутая Путиловка, из которой террористы вели активный бой по украинским позициям.
Как видим, Вооруженные силы Украины мало-помалу переходят к позиционным боям на территории врага, причем ни где-нибудь – а в самом сердце "Мордора". В связи с этим напрашивается вопрос: с чем это все связано и насколько все это имеет далеко идущие планы? Ведь раньше такая стратегия была неприсущей украинской армии – она всегда старалась избегать прямого вмешательства в большие города, предпочитая полу окружение или окружение.
Как мы помним, еще в 2014 году украинская армия, подойдя вплотную к захваченному сепаратистами областному центру, освободила Донецкий аэропорт и остановилась. Вместо освобождения города путем штурма и зачистки, тогда военным главнокомандованием было принято решение брать его в окружение. Тогда этот замысел по известным причинам не сработал – открытое вторжение российской армии спутало все планы.
В этот же раз поведение ВСУ существенно отличается, в связи с чем напрашивается вывод, что украинское военное руководство изменило тактику и вполне может рассматривать вариант постепенного освобождения Донецка от российской оккупации. Если это действительно так, тогда то, что мы сейчас наблюдаем – это такая себе разведка боем. Причем, достаточно вынужденная, потому что террористы обустроили огневые точки в жилых кварталах города и своими обстрелами из оттуда не оставляют нашим ребятам другого выхода, кроме как действовать на подавление вражеского огня. Как говорят в футболе в таких случаях: "лучшая защита – это нападение".
Что характерно, именно такого развития событий больше всего боятся за поребриком. По крайней мере, на уровне военных блогеров и экспертов, включая Игоря Гиркина (Стрелкова). Если Украина решится освобождать Донецк и Горловку частями, то нынешнее руководство "ДНР" ничего не сможет противопоставить этому, уверены они, и рано или поздно "народная республика" потеряет данные города.
Причем, потеряет не столько из-за собственной неспособности противостоять профессиональной украинской армии (этот фактор никогда не вызывал сомнений даже там), сколько из-за невмешательства России. Почему-то почти все тамошние "эксперты" убеждены, что Путин делает все возможное, чтобы, не теряя лицо на внутренней арене, незаметно подсунуть территории "Л-ДНР" обратно в состав Украины. Цель? Как можно быстрее вернуться в мировую элитную "песочницу", откуда его выгнали после аннексии Крыма и оккупации части украинского Донбасса.
Фото: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, война, освобождение, оккупация, боевики, ВСУ
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