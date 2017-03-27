Атаки врага на Авдеевку: силы АТО теряют бойцов

27.03.2017 09:10

26 марта, в результате вражеских обстрелов Авдеевки, погибли три украинских воина

Как пишет Politeka, об этом сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook.

«По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта неподалеку Авдеевки, погибли три военнослужащие Вооруженных сил Украины», сказано в сообщении.

Для обстрелов укреплений бойцов террористы применили минометы калибра 120 мм.

Как уточнили в Штабе, враг несколько раз за последние сутки атаковал позиции украинских воинов из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения. Российско-оккупационные войска атакуют фактически по всей линии разграничения в зоне АТО.

Напомним, 26 марта, на разных направлениях по позициям ВСУ и жилым кварталам населенных пунктов противник применял артиллерию калибра 152 и 122 мм, переносной реактивный комплекс «Град-П» 122 мм, а также минометы калибра 120 и 82 мм.