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Архив - Донецкая область

Крушение Ми-2: жуткое видео с места трагедии

27.03.2017 07:56
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Крушение Ми-2: жуткое видео с места трагедии

В сети опубликовано видео с места крушения военного Ми-2 на Донбассе в воскресенье, 26 марта

Авиакатастрофа произошла между Славянском и Бахмутом, в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области, напоминает Politeka.

В результате трагедии, погибли трое военных из экипажа вертолета и еще два пассажира.

Предварительной причиной крушения военного воздушного борта Министерства обороны Украины называют столкновение с линией электропередач.

 

 

Напомним, ранее сегодня были опубликованы фото с места падения вертолета Ми-2 в районе Краматорска.

По факту падения вертолета назначено расследование.



Теги: Донбасс, трагедия, вертолет, крушение
 
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