В приморье у боевиков появились орудия МТ-12 «Рапира», - ИС

27.03.2017 14:11

По оперативным данным группы ИС, наиболее напряженная ситуация остаётся на приморском направлении (на участке Павлополь – Широкино), где оккупанты применяют самый широкий спектр своего штатного вооружения, включая 122-м ствольную артиллерию, 120-мм и 82-мм миномёты, БМП-2, танки, зенитные установки и станковые гранатомёты обоих видов, помимо автоматического стрелкового оружия.

Отмечается также появление в первой линии у противника 100-мм ПТ-орудий типа МТ-12 «Рапира».

В течение прошедших выходных противник на данном направлении совершал огневые налёты по передовым позициям сил АТО из 122-мм ствольной артиллерии (силами 2-х батарей 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30) – участок юго-восточнее Водяного, восточнее Гнутово и по восточной окраине Широкино, отдельные снаряды ложились вдоль трассы Мариуполь – Тельманово юго-западнее н.п.Пикузы (быв.Коминтерново), между Водяным и Лебединским.

С юго-западной окраины Саханки вел огонь танк оккупантов, пара маневрирующих БМП-2 - из района Пикузы и Водяного.

Ранее группа ИС сообщала, что противник обстреливает Трехизбенку минометами из Пришиба и Красного Лимана.

ИС