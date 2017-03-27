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В приморье у боевиков появились орудия МТ-12 «Рапира», - ИС
По оперативным данным группы ИС, наиболее напряженная ситуация остаётся на приморском направлении (на участке Павлополь – Широкино), где оккупанты применяют самый широкий спектр своего штатного вооружения, включая 122-м ствольную артиллерию, 120-мм и 82-мм миномёты, БМП-2, танки, зенитные установки и станковые гранатомёты обоих видов, помимо автоматического стрелкового оружия.
Отмечается также появление в первой линии у противника 100-мм ПТ-орудий типа МТ-12 «Рапира».
В течение прошедших выходных противник на данном направлении совершал огневые налёты по передовым позициям сил АТО из 122-мм ствольной артиллерии (силами 2-х батарей 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30) – участок юго-восточнее Водяного, восточнее Гнутово и по восточной окраине Широкино, отдельные снаряды ложились вдоль трассы Мариуполь – Тельманово юго-западнее н.п.Пикузы (быв.Коминтерново), между Водяным и Лебединским.
С юго-западной окраины Саханки вел огонь танк оккупантов, пара маневрирующих БМП-2 - из района Пикузы и Водяного.
Ранее группа ИС сообщала, что противник обстреливает Трехизбенку минометами из Пришиба и Красного Лимана.
Теги: Донбасс, оружие, АТО, боевики
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- В приморье у боевиков появились орудия МТ-12 «Рапира», - ИС14:11
- Журналист: жители Донецка практически смирились с беспределом со стороны боевиков13:50
- В «ДНР» паника: массовое нарушение «воинской» дисциплины и мародерство12:45
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