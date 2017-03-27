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Архив - Донецкая область

Захарченко предложил не пускать Януковича в "ДНР"

27.03.2017 15:45
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Захарченко предложил не пускать Януковича в "ДНР"

Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко предложил парламенту внести в список лиц, которым запрещен въезд в "ДНР", бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других политиков, сообщает телеканал 112 Украина.
"Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова… давай внесем этих людей в список невъездных в "Донецкую народную республику". С предателями нам делать нечего", - заявил Захарченко, обращаясь к "спикеру парламента республики" Денису Пушилину.
Он также добавил, что по-прежнему считает Януковича президентом Украины, но отметил, что в случае возвращения в страну тот должен отправиться в Киев, а не в самопровозглашенные республики.
"Янукович по факту президент, потому что он не сдавал полномочия… но он сбежал из Киева, в Киев должен вернуться", - сказал Захарченко.



Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, Янукович
 
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