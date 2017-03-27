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Архив - Донецкая область

Журналист: жители Донецка практически смирились с беспределом со стороны боевиков

27.03.2017 13:50
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Журналист: жители Донецка практически смирились с беспределом со стороны боевиков

Боевики продолжают отбирать недвижимость в Донецке незаконным путем, а местные жители говорят о том, что пора уже смириться с таким беспределом. Как информирует replyua.net, об этом журналист Денис Казанский пишет на своей странице в Фейсбуке. По его словам, жители Донецка практически смирились с этим беспределом. 

Казанский разместил в сообществе «Взаимовыручка в Донецке» переписку, в которой одна из горожанок рассказывала о том, что в ее квартиру уже заселились неизвестные люди, однако руководство «ДНР», к которому обращалась местная жительница, никак не реагирует на такие жалобы. По словам Казанского, горожане продолжают жаловаться друг другу на «подвиги своих освободителей», которые продолжают отжимать квартиры у населения. «Бывалые дончане уже советуют тем, кто остался без жилья, терпеть и привыкать к такому беспределу, также они рекомендуют смириться и тем гражданам, которые лишь недавно столкнулись с «подвигами местных защитников». Ну а так в Донецке все хорошо. Никакого беспредела нет», отмечает Казанский. 

Нужно отметить, что за три года войны Донецк покинули тысячи жителей – многие ютятся у родственников или снимают жилье в других городах Украины. 



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики
 
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