- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.20:15
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие18:46
- Падение экономики и уровня жизни – государственная политика Украины?17:00
- На оккупированном Донбассе процветает дезертирство: путинские наемники и местные боевики "ДНР" массово бегут с линии фронта16:00
- Отопительный сезон в Мариуполе может завершиться через несколько дней 15:20
- КПВВ в зоне АТО на Донбассе переходят на новый режим работы 14:00
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево12:20
- Песков тайно прибыл в Луганск для смены "руководства ЛНР"12:00
- В секторе "Мариуполь" боевики снизили огневую активность11:40
Отопительный сезон в Мариуполе может завершиться через несколько дней
Завершить отопительный сезон в Мариуполе власти намереваются завершить с 1 апреля. Об этом 0629 сообщил заместитель городского головы Михаил Когут.
Для того, чтобы официально отключить отопление, необходимо, чтобы среднесуточная температура составляла не менее 8 градусов тепла.
"В минувшую пятницу и субботу мы следили за температурой - было 8, 4 и 8, 6 градусов по Цельсию, но уже скоро снизилась до 5", - отметил Когут и добавил, что именно после 1 апреля температура воздуха, судя по прогнозам, будет достигать +15.
Согласно Закону о местном самоуправлении, власти сами могут устанавливать границы отопительного сезона, но официально в Украине он завершается 15 апреля.
Относительно того, завершили ли отдельные дома отопительный сезон, Михаил Когут отметил: "Не только сейчас, но в течение всего отопительной сезона жильцы сами могут влиять на ситуацию".
Ситуацию с проплатами населения за отопление Когут не считает критичной. Люди платят.
Кроме того, перечисляется субсидия. Только за февраль обещают 80 миллионов гривен. Кроме того, у предприятия есть лимит проплат на газ за январь, февраль, март.
Более подробно о том, как прошел отопительный сезон 2010-2017, Михаил Когут намерен рассказать уже в четверг.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, отопление, субсидия
- День смеха по-нашему
- Украинские ВУЗы продлевают каникулы из-за проблем с финансированием
- Фотособытия недели (29 августа - 4 сентября). Приятные открытия дончан, мариупольцев, одесситов и киевлян
- В Мариуполе мерзнут школа и детские сады
- Х-Фактор: Волна суперфиналистов "смыла" подопечного Сереги (ФОТО, ВИДЕО)
- Тарифы до выборов оставили в покое
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.20:15
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие18:46
- Падение экономики и уровня жизни – государственная политика Украины?17:00
- На оккупированном Донбассе процветает дезертирство: путинские наемники и местные боевики "ДНР" массово бегут с линии фронта16:00
- Отопительный сезон в Мариуполе может завершиться через несколько дней 15:20
- КПВВ в зоне АТО на Донбассе переходят на новый режим работы 14:00
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево12:20
- Песков тайно прибыл в Луганск для смены "руководства ЛНР"12:00
- В секторе "Мариуполь" боевики снизили огневую активность11:40
- Российский журналист в коме «взял интервью» у мертвого спортсмена20:40
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.20:15
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- "Я не люблю жидов, кацапов и хохлов", - кто еще не угодил эксцентричной Надежде Савченко19:33
- Суд в Белоруссии постановил депортировать двух задержанных в Минске украинцев, третий арестован на 15 суток19:10
- В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие18:46
- В Украине впервые продан памятник Ленину: названа цена18:25
- С 1 апреля в Украине изменится тариф на газ 17:20
- Падение экономики и уровня жизни – государственная политика Украины?17:00
- Киев отреагировал на заочный арест Яценюка16:40
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз 13:37
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка10:37
- На Луганщині переселенців заманюють у село09:19
- «Л/ДНР» не смогут продать уголь ДТЭКа: нет рынка сбыта и у товара теперь нелегальный статус08:10
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?
- Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- Автомобилистов ожидает приятная новость - в Украине намерены отменить один из налогов -
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов