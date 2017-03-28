Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево

28.03.2017 12:20

Распиаренная в сепаратистских СМИ “национализация” предприятий Рината Ахметова получила предполагаемое продолжение - только отобрав предприятия у хозяев, террористы задумались, как обеспечить их работу. Вторую неделю верхушка “ДНР” буквально не спит ночами, стряпая отчеты о необходимых финансовых вливаниях в “отжатые” заводы и шахты для восстановления их работы. Самая сложная ситуация на Енакиевском металлургическом заводе и его филиале в Макеевке. Их работа, по подсчетам “народных экспертов”, в сутки обходится в 584 миллиона рублей, пишет “Диалог.UA”.

Таких средств у “ДНР” нет, а потому донецкий команданте не придумал ничего лучше, как уволить всех работников завода, а дорогое оборудование порезать на металл. “Оккупанты посчитали, что на поддержание работы Енакиевского металлургического завода нужно около 600 миллионов в день. Прослезились и решили порезать его на металл. А где же неуловимый Курченко, которого все якобы передали? Где поставки в РФ? Вы представляете, сколько потерял бюджет т. н. ЛДНР, если это цифры только с одного завода? И сколько бы наших военных они убили бы на эти деньги? И никакого вреда для производства, кстати, это не нанесло.

Потому что нарастили производство заводы на территории свободной Украины“, - комментирует ситуацию нардеп и активный участник блокады Семен Семенченко. Он напомнил, что, согласно всем международным конвенциям, экономическое обеспечение оккупированной территории должно осуществлять государство-оккупант. “Платить зарплату рабочим и поддерживать социально-экономическую стабильность на оккупированной территории будет именно оккупант. Из своего бюджета. А не украинские налогоплательщики”, - пишут Семенченко в соцсети.