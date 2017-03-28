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Архив - Донецкая область

В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие

28.03.2017 18:46
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В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие

В горбольницу оккупированного Донецка доставили трех местных жителей. Двое мужчин и женщина получили минно-взрывные травмы.
Об этом сообщает редакционный источник tribun.com.ua
Пьяная компания решила разобрать прямо во дворе дома ранее найденный заряд РПГ.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, пострадавшие
 
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