В Мариуполе горела Набережная

28.03.2017 10:21

Вчера поздним вечером на Набережной, в районе остановки( быв. "Маркохим"), произошел пожар.

Об 0629 сообщили очевидцы.

Горел камыш возле реки. На место прибыли сотрудники службы управления ГСЧС и ликвидировали возгорание.

Причина пожара устанавливается.

Стоит отметить, что раньше в данном районе производили уборку мусора, обрезали ветви деревьев.

К слову , только вчера на Правом берегу в результате пожара выгорел 400 кв. м. территории.