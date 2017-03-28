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Архив - Донецкая область

В секторе "Мариуполь" боевики снизили огневую активность

28.03.2017 11:40
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В секторе "Мариуполь" боевики снизили огневую активность

За прошедшие сутки боевики т.н. "ДНР" 19 раз обстреляли позиции сил АТО в секторе "Мариуполь". Наибольшие количество обстрелов зафиксировано в район Павлополя. Там террористы применяли миномет 120 мм. Около Гнутово позиции были обстреляны из миномета 82 мм, 120 мм и стрелкового оружия. Об этом 0629 рассказал пресс-офицер сектора "Мариуполь" Сергей Жмурко.

Укрепленные районы морских пехотинцев в Широкино попали под обстрел из "зушек" и стрелкового оружия. Также в том район действовал снайпер террористов. Опорные пункты ВСУ около Марьинки и Красногоровки были обстреляны из гранатомётов и стрелкового оружия. В район Водяного боевики также обстреливали позиции из стрелкового оружия.

Пресс-офицер сектора "Мариуполь" Сергей Жмурко сообщил, что снижение интенсивности обстрелов связано с тем, что у боевиков заканчиваются боеприпасы. "Но вскоре зайдет гумконвой или им подвезут новые боприпасы, тогда активность, наоборот, возрастет".

Зафиксирован пролет 1 БПЛА. Силы АТО 10 раз открывали огонь в ответ.

За сегодня террористы 6 раз обстреливали опорные пункты ВСУ около Широкино, Гнутово и Талаковки из стрелкового оружия.



Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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