За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.

28.03.2017 20:15

По информации заместителя председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Клименко, в судах Луганщины накопилось около 40 тыс. протоколов о незаконном въезде людей в Украину. Речь идет о людях, которые ехали из Луганска на подконтрольную украинской власти территорию не через официальное КПВВ «Станица Луганская», а из «ЛНР» через территорию России, передает «Громадське радіо».

«40 тысяч протоколов. Фактически они не рассматриваются, их физически невозможно вообще рассмотреть. Мы смотрели законопроект, который предлагает рассматривать эти протоколы по месту пересечения, но у нас сейчас распределены 40 тысяч между судами, и физически не успевают», – сообщил Клименко.

По словам замгубернатора, люди вынуждены пересекать не официальные пункты пропуска (в данном случае речь о неконтролируемом участке украинско-российской границы) не в силу того, что у них есть умысел на совершение правонарушения, а в силу того, что государство не в состоянии обеспечить в полной мере переход в украинских официальных КПВВ. «Возможно, и уместно временно приостановить для подобного рода случаев действие этой статьи Кодекса об административных правонарушениях», – предложил Клименко.

На сегодняшний день контрольно-пропускные пункты на границе между неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и Россией официально закрыты, проезд через них запрещен. За незаконное пересечение госграницы Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает до 3400 грн штрафа.

Источник dnews.dn.ua