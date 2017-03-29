Боевики "ДНР" получили приказ убрать танки с фронта под Авдеевкой: Тымчук рассказал о неожиданном решении российских военных

29.03.2017 15:05

Танковое подразделение боевиков "ДНР", которое было выдвинуто на переднюю линию фронта в районе Авдеевки и обстреливало промзону, было внезапно отведено с передовой. Об этом на собственной странице в социальной сети сообщил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук.

Он сообщил, что в районе промзоны Авдеевки на одной из высот длительное время находилось танковое подразделение российско-террористической армии, которое систематически проводило обстрелы "старой Авдеевки".

При этом согласно распоряжению командования РФ указанное подразделение в составе семи рассредоточенных и замаскированных танков было внезапно отведено с линии фронта в тыл.

Тымчук также подчеркнул, что согласно ведущейся статистике за последнюю неделю интенсивность боевых ударов российской армии и групп террористов "ЛДНР" по украинским позициям и городам была несколько снижена.

Источник dialog.ua