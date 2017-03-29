Из России боевикам Донбасса передали 10 «Градов» и 20 танков

29.03.2017 16:25

С целью обеспечения частей и соединений обоих «армейских корпусов» вооружением, топливом и боеприпасами с территории России доставлено 10 ед. 122-мм РСЗО “Град” (в т.ч. 6 ед. - с боекомплектом), порядка 20 танков, не менее 15 ед. БМП, около 1300 тонн ГСМ.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.

Источник 62.ua