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На Донбасс из России перебросили подразделения снайперов
На линии соприкосновения существенно активизировалась деятельность снайперских групп противника, с одновременной переброской на Донбасс дополнительных подразделений снайперов из РФ (как правило, из состава частей ГРУ ГШ ВС РФ, отмечена также переброска из РФ снайперов из числа российских наемников и местных боевиков, подготовленных в учебных центрах в Ростовской обл.). Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.
Так, в район н.п. Ровеньки прибыла группа снайперов в составе 20 российских военнослужащих, в т.ч. женщин. В «9-м полку 1-го АК» (место дислокации – Новоазовский р-н) активно идет укомплектование подразделений прибывающими из РФ снайперами, до конца марта боевики планируют полностью заполнить штаты подразделений по данному направлению.
Источник 62.ua
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, снайпер, ДНР, ЛНР, боевики, наемники
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