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Отопительный сезон завершится досрочно
Два крупнейших города на подконтрольной части Донетчины - Мариуполь и Краматорск - готовятся к досрочному завершению отопительного сезона. Напомним, что согласно Закону о местном самоуправлении, власти сами могут устанавливать границы отопительного сезона (официально в Украине он завершается 15 апреля).
Власти Мариуполя намерены завершить отопительный сезон с 1 апреля. Для того, чтобы официально отключить отопление, необходимо, чтобы среднесуточная температура составляла не менее 8 градусов тепла. «В минувшую пятницу и субботу мы следили за температурой - было 8,4 и 8,6 градусов по Цельсию, но уже скоро снизилась до 5», - отметил заместитель городского головы Михаил Когут и добавил, что именно после 1 апреля температура воздуха, судя по прогнозам, будет достигать +15.
Из тех же соображений теплоснабжающие предприятия Краматорска планируют прекратить досрочно подачу тепла абонентам (ориентировочно 5-6 апреля).
На страничке «Антикризисный медиа-центр» в Facebook отмечается, что «Краматорсктеплоэнерго», которое работало на угле, из-за торговой блокады пришлось перестраивать оборудование на газ. Причём, не прерывая производственного процесса. В итоге предприятие несёт непредвиденные расходы, так как тариф был рассчитан на более дешёвый уголь.
В то же время другое предприятие, «Краматорскмежрайтеплосеть» немного подогреет своих абонентов в последние дни отопительного сезона. «На следующей неделе мы проведём испытания на расчётную температуру, прогревая теплоноситель до максимального показателя, - сообщил директор Сергей Сухаренко. - Это необходимо для того, чтобы выявить слабые места в системе и в летний период устранить потенциальные порывы».
При этом Сухаренко заверил, что жителям домов со счётчиками можно не волноваться: лишних гигакалорий прибор учёта не покажет.
«Повышение температуры теплоносителя будет непродолжительным, всего 3-4 часа. Кроме того, из-за тёплой погоды не будет большой разницы температуры между подачей и обраткой, на основании которой рассчитывается потребление тепла», - объяснил он.
Теги: Донбасс, Краматорск, Мариуполь, отопительный сезон
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