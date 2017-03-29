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Резонансный приговор украинскому генералу: Муженко выступил с заявлением
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко выступил с резонансным заявлением насчет приговора генералу Виктору Назарову, которого накануне признали виновным по делу сбитого боевиками самолета ИЛ-76 с десантниками на борту летом 2014 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook министра.
Примечательно, что в своей речи Муженко не упоминае имени генерала, однако очевидно, что речь идет именно о вчерашнем решении суда города Павлограда Днепропетровской области, которое присудило Назарова к 7 годам заключения. "В Украине, которая третий год подряд воюет, создан опасный прецедент, который может иметь фатальные последствия для государства. Браво. Агрессор аплодирует...", — написал Муженко.
"Перед командирами всех звеньев военного управления встал вопрос: надо защищать свою страну, судебная система которой сейчас создана так, что все твои решения и действия будут трактоваться как преступление? Надеюсь, что решения будут правосудными", — добавил он. Муженко заявил, что каждый военнослужащий вправе делать выбор — защищать страну или нет, нести ответственность или избегать ее. "Собратья. Мои командиры и солдаты.
У каждого из вас есть ВЫБОР. Достойно защищать Украину. Так, как мы это делаем ежедневно. Принимать решения и действовать. Нести ответственность за них, или избегать этого. У каждого генерала, офицера и солдата есть выбор. Защищать Украинский народ, или нет? Имейте мужество определиться самому себе — честно служить своей Родине и в дальнейшем? Или всегда иметь сомнение в том, что твоя страна гарантирует твою защиту? Без сомнений — да. Защищать.
Кроме нас это никто не сделает. Мы едины, и мы верны нашему народу", — заявил главнокомандующий.
Теги: Украина, Донбасс, генерал, Генштаб, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ
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