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Украинцы из зоны АТО могут не платить незаконные штрафы по кредитам
Верховный суд запретил ПриватБанку насчитывать заемщикам, проживающим в зоне АТО, пеню по предоставленным кредитам. Об этом говорится в постановлении ВСУ по делу №6-2879цс16, пишет Вести со ссылкой на UBR.ua.
Запрет касается как заемщиков-физлиц, так и предприятий.
"То есть банки могут взыскивать сам кредит, а также проценты по нему и комиссии. А вот уже пени и штрафы не имеют право начислять. Если те все-таки были начислены, то банки обязаны их списать. Однако, как показал данный судебный спор, ПриватБанк не просто нарушил закон и начислил пени, но еще и пошел в суд, чтобы отстоять свою правоту. Что весьма странно при наличии прямого запрета в действующем законодательстве", — рассказал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
Источник from-ua.com
Теги: Донбасс, Донецкая область, кредиты, штраф, Луганская область, ПриватБанк, АТО, ВСУ
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