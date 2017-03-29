В Мариуполе время прибытия автобуса можно будет узнать с помощью GPS. ВИДЕО

29.03.2017 11:30

На рабочем столе начальника Департамента транспорта и связи Мариуполя (Донецкая обл.) Василия Клата новая программа по работе городского транспорта включена практически весь рабочий день. Сейчас она работает в тестовом режиме, сотрудники ТТУ должны научиться ей пользоваться, чтобы вносить изменения в зависимости от ситуации на линии.

Есть версия и для горожан, она также проходит период апробации. Поэтому сегодня скачать приложение для смартфона не получится. На данный момент зайти в нее можно только по прямой ссылке. Система позволяет выбрать необходимый вид транспорта, места остановок и время прибытия транспортного средства.

«На данный момент идет процесс прорисовывания маршрутов движения и присвоение маршрутов необходимым транспортным средствам. Тестирование и наладка этого оборудования будет проходить ориентировочно до лета. Как только мы увидим, что система заработала – мы ее, естественно, представим широкому кругу», – говорит Клат.

Несмотря на то, что программа пока работает в тестовом режиме, житель города Дмитрий нашел ее в интернете. Говорит, теперь всегда перед выходом из дома просматривает график движения нужного автобуса или троллейбуса. Но таких, как Дмитрий, в Мариуполе пока единицы. Большинство людей о программе только слышали, и с нетерпением ждут ее официальную версию. Говорят, просто надоело простаивать на остановках.

«Когда 20 минут, когда 40. Если на Левый – у меня вот бывает по легкой атлетике тренировка, то и час, и два могу ждать 25 маршрут, а вечером в основном невозможно доехать, приходится с пересадками», – рассказывает еще один житель города.

«Вот сейчас ждем 32, уже минут 5 ждем. А было бы приложение, зашли б в кафе посидели, не мерзли и знали бы, когда выйти. Это очень интересный вариант», – считают мариупольцы.

Аналогов этой программы в Украине нет. Опыт перенимали в странах Прибалтики. В Департаменте транспорта обещают: удобно будет всем. Для полноты картины частных перевозчиков уже обязали оснастить весь транспорт GPS-датчиками, чтобы их тоже внести в программу. А за тем, насколько электронный график совпадает с реальной картиной, будут следить специалисты.

«У нас запланировано создание очень хорошей диспетчерской внутри ТТУ. Там будут круглосуточно находиться работники ТТУ, диспетчеры, которые будут отслеживать регулярность движения транспорта, соответствие движения транспорта расписанию. Будут необходимые расчеты и отчеты разработаны. Соответственно, мы будем контролировать и принимать меры», – сообщил начальник Департамента транспорта и связи Мариуполя.

Кроме того, уже летом власти планируют начать модернизацию остановочных павильонов, некоторые из них оборудуют электронным табло с графиком движения транспорта.

Источник dnews.dn.ua