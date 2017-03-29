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Архив - Донецкая область

Вблизи Мариуполя продолжат утилизировать боеприпасы

29.03.2017 19:14
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Вблизи Мариуполя продолжат утилизировать боеприпасы

Утилизация боеприпасов продолжается. Завтра мариупольцы смогут слышать взрывы. Об этом 0629 рассказал пресс-офицер сектора «Мариуполь» Сергей Жмурко.

Завтра, 30 марта, вблизи Мариуполя будет проходить плановая утилизация снарядов. С с 9:00 по 15:00 жители города и прилегающих поселков смогут слышать звуки разрывов мин и снарядов. Жителей города просят не беспокоиться.

Сергей Жмурко добавил, что утилизация мин проходит очень малыми порциями, поэтому она затянулась на более длительный период через планировалось ранее.

«Утилизация проходит на безопасном расстоянии от населенных пунктов, а на месте работают военные и спасатели ГСЧС», - сообщает пресс-служба городского совета.



Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, боеприпасы, утилизация, мина, снаряды, взрывы
 
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