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Жаркая ночь на Донбассе: российско-террористические войска "накрыли" Широкино сильнейшим огнем из зенитной установки
29.03.2017 11:11
Штаб АТО информирует о том, что незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" бьют по опорным пунктам и подразделениям ВС Украины из минометов и зенитных установок.
Известно, что на мариупольском направлении террористы "ДНР" из минометов калибра 82 мм неоднократно обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Тарамчук и Красногоровка.
Также сообщается, что оккупанты били по защитникам Водяного, Павлополя, Лебединского и Красногоровки из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Более того, вблизи Широкино противник вел огонь из зенитной установки ЗУ-23-2.
В районе Гнутово и Водяного активизировались вражеские снайперы.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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