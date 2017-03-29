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Жаркая ночь на Донбассе: российско-террористические войска "накрыли" Широкино сильнейшим огнем из зенитной установки

29.03.2017 11:11
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Жаркая ночь на Донбассе: российско-террористические войска "накрыли" Широкино сильнейшим огнем из зенитной установки

Штаб АТО информирует о том, что незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" бьют по опорным пунктам и подразделениям ВС Украины из минометов и зенитных установок.

Известно, что на мариупольском направлении террористы "ДНР" из минометов калибра 82 мм неоднократно обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Тарамчук и Красногоровка.

Также сообщается, что оккупанты били по защитникам Водяного, Павлополя, Лебединского и Красногоровки из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Более того, вблизи Широкино противник вел огонь из зенитной установки ЗУ-23-2.

В районе Гнутово и Водяного активизировались вражеские снайперы.

Источник dialog.ua



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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