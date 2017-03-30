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"Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
Главари непризнанных “ДНР” и “ЛНР” предлагают официальному Киеву забрать под свою юрисдикцию предприятия, которые террористы в спешке “национализировали”, а теперь не могут запустить в работу.
С таким заявлением 29 марта по итогам заседания контактной группы выступили представители “ЛДНР” Денис Пушилин и Владислав Дейнего, передает Диалог.
Так, донецкий террорист заявил, что Киев требуют отменить решение о введении в одностороннем порядке внешних администраторов на предприятиях, находившихся под украинской юрисдикцией. В свою очередь, оккупанты ”ДНР” хотят по-прежнему торговать с Украиной и настаивают на отмене блокады ОРДЛО.
“Раньше чем Украина выполнит минские договоренности, и пока не будет всецелого политического урегулирования, внешние администрации предприятия не покинут”, — подчеркнул Пушилин.
Дейнега также заявил, что отмена внешнего управления возможна только после выполнения минских соглашений. При этом он почему-то упрекнул Киев в нарушении прав работников “отжатых” предприятий.
"А после стабилизации обстановки, снятия экономической блокады и полного выполнения экономической части минских соглашений обсуждать вопрос возврата собственнику возможности снова в полной мере владеть своей собственностью. Но только после этого", - заявил террорист.
Напомним, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий начали захват украинских предприятий 28 февраля, хотя грозились сделать это только 1 марта. По данным оккупантов. Сейчас “национализировано” 43 предприятия, которые собираются переориентировать на экономические отношения с РФ.
Несмотря на громкие обещания, по факту “отжатые” предприятия стоят уже месяц - рабочие либо отпущены в бесплатные отпуска, либо вовсе получили на руки украинские трудовые книжки. Так, в Енакиево метзавод прекращает существование, шахта “Комсомолец Донбасса” также простаиваетю.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Ахметов , ДНР, ЛНР, национализация
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