Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі

30.03.2017 09:55

Не варто очікувати протягом двох найближчих років завершення на Донбасі військового конфлікту, ініційованого Росією.

Як передає replyua.net, така точка зору була оприлюднена Ліндою Дункан, депутатом від опозиційної Нової демократичної партії Канади. За її словами, військова тренувальна місія, яку її країна розпочала в Україні, скоріше за все, буде продовжуватися навіть після березня 2019 року, коли завершиться її чинний мандат. «Я і мої колеги підтримуємо продовження операції UNIFIER, оскільки цих двох років не вистачить, хіба що російський президент Володимир Путін вирішить відступити та не буде продовжувати свою агресію на Донбасі», - заявила вона.



Крім того, на переконання Дункан, канадському уряду не варто обмежуватися винятково допомогою військового характеру для України, підтримки потребують ще й демократичні інститути держави.



«Важливе значення має не лише надання безпосередньої допомоги на розвиток армії в Україні. Потрібно ще й посилити підтримку розвитку демократії та відновлення верховенства права в державі», - зазначила вона. Депутат переконана, що якщо в Україні буде сильною система демократії, населення сходу знову буде довіряти центральному уряду.