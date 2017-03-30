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Полторак заявив, що ЗС України готові до перемир'я з 1-го квітня
Збройні сили України в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з 1-го квітня готові до дотримання режиму припинення вогню. Про це під час розмови з журналістами наголосив керівник Міністерства оборони України Степан Полторак, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день Збройні сили України, як і раніше, як і завжди, готові до дотримання режиму припинення вогню. Ми готові гарантувати тишу з 1-го квітня. Але якщо буде існувати загроза для наших позиція або для життя наших військовослужбовців – ми будемо реагувати адекватно», - наголосив він.
Як повідомлялося раніше, під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську всі сторони погодилися дотриматися режиму «тиші» з 1-го квітня поточного року. Як відомо, проросійські окупанти на Донбасі жодного дня не дотримувалися повного припинення бойових дій. За минулу добу 29-го березня російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях сил АТО 83 рази, в результаті чого двоє наших захисників загинули та ще троє зазнали поранень. Також, згідно з даними спостерігачів ОБСЄ, на сьогоднішній день в зоні проведення АТО важке озброєння досі знаходиться біля лінії розмежування, що у свою чергу являється загрозою до відновлення важких боїв.
Теги: Донбасс, война, 1 апреля, перемирие, АТО
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