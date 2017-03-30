Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Штурм, коррупция и обновления у линии разграничения

30.03.2017 09:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кошмары на пунктах пропуска точно не способствуют объединению Украины.
Кошмары на пунктах пропуска точно не способствуют объединению Украины.

Количество граждан, пересекающих линию разграничения через пункты пропуска (4 КПВВ на Донетчине и 1 КПП на Луганщине), выросло в марте в разы. Если в первой половине месяца ежесуточный пассажиропоток колебался от 20 до 25 тысяч человек, то потом подскочил до 35-40 тысяч. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что транспортный поток, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос у неофициальных внутренних границ Донбасса на 15-20%. За сухими цифрами - искалеченное здоровье тысяч людей и летальные исходы. Между тем, коррупция на пунктах пропуска цветёт буйным цветом, а обещанное облегчение пересечения линии разграничения остаётся фикцией.

 

Ад на пунктах пропуска

Председатель комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады Людмила Денисова в ходе встречи с заместителем главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калгун спрогнозировала рост числа переселенцев из-за транспортной блокады Донбасса.

«Люди, которые работали на заводах, расположенных на оккупированных территориях, и платили налоги в бюджет Украины, могут потерять работу, а значит, будут лишены дохода. Так что ожидаем увеличения количества внутренне перемещённых лиц, которым будет необходимо новые рабочие места и государственная поддержка», - заявила она.

На блокаду наложились ужесточение проверок (в связи с эскалацией военных действий и опасностей терактов), а также издевательская идентификация переселенцев от «Ощадбанка» (подробно об этом кошмаре мы писали в предыдущем номере). В итоге пункты пропуска штурмуют так яростно, как вражеские позиции во время войны.

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине и ранее заявляло, что количество людей, пересекающих линию соприкосновения через все КПВВ Донетчины и КПП Луганщины, значительно превышает их пропускную способность. А теперь об этой проблеме впору криком кричать. Тем более, что с начала года уже с десяток человек умерли прямо на пунктах пропуска. Статистики о том, скольким людям нервотрёпка в очередях укоротила жизнь, мы никогда не узнаем. Но счёт, безусловно, на сотни, если не на тысячи...

А тут - ещё одна напасть, о которой сообщает ОО «Донбасс SOS». По данным общественников, в контрольных пунктах на линии разграничения «продолжается эпопея с произволом сотрудников фискальной службы». В «Донбасс SOS» уверяют, что фискалы не пропускают тентованные, грузопассажирские автомобили с личными вещами. Мол, даже если у людей всего одна сумка в машине такого типа, - проезд запрещают.

А вот ещё живые впечатления наших граждан, обнародованные «Донбасс SOS»: «Направление на Донецк, десять утра. Сказать что на нулевом украинском посту - пц... - это ничего не сказать. Выезжали в числе первых, поэтому дорогу в прямом смысле этого слова пришлось расчищать. Движения - ноль. Расталкивать автомобили, которые стоят в пять рядов и забили не только встречку, но и обочины, пришлось вручную. Потратили на то, чтобы проехать «нулевой», около часа. Блокпост «ДНР» прошли за 15 минут. Машин на Украину - тьма (на основном - под сотню, на нулевом - не меньше 200). Пеших - человек 500».

Из-за невозможности пересечь пункты пропуска до их закрытия, многие вынуждены оставаться ночевать - или «в полях», или в чужих городах и весях. В сообщении ГСЧС Украины в Луганской области отмечается, что ежедневно для оформления соцвыплат с неподконтрольных территорий Луганщины в Беловодск прибывает около 300 жителей. Чтобы те, кто не успевает вовремя пересечь линию разграничения, не оставались ночевать на улице, в посёлке 20 марта развернули мобильный пункт обогрева (переселенцы могут остаться на ночлег и выпить горячего чая, также в пункте установлен информационный стенд с графиком движения автотранспорта и телефонов экстренных служб).

 

«Доят» свои и чужие

Журналист-переселенец Никита Синицын (вынужденно покинул оккупированную Горловку) уверяет, что блокада неподконтрольных Украине районов Донецкой области внесла серьёзные коррективы в налаженный на неофициальной «границе» контрабандный бизнес. А потому стали больше обдирать обычный народ.

«Поскольку товарооборот оказался фактически перекрыт, зарабатывать теперь стало возможно только на людях, - пишет Никита. - Среди предоставляемых сегодня на КПВВ «Майорск», «Новотроицкое» и «Марьинка» «услуг» наиболее популярны две - проезд через очередь льготников, а также прохождение проверки документов без особого личного досмотра, и вообще, в «щадящем» режиме».

По данным журналиста, который провёл серьёзное исследование и опросил огромное количество людей, пересекающих линию разграничения, за попадание в льготную очередь на КПВВ «Новотроицкое» и «Марьинка» берут около 300 гривен, а на КПВВ «Майорск» - 50 гривен с человека или 200 гривен с машины (если считать полную загрузку авто в четыре пассажира, не считая водителя).

«Проверка документов на КПВВ обычно проходит спокойно и без лишнего фанатизма, разве что последовал очередной приказ «об усилении бдительности» на блокпостах или просто «повезло» нарваться на дотошного проверяющего. В этих случаях проверка может затянуться и принести серьёзный дискомфорт. Но если человек не везёт с собой ничего запретного, неприятности ему не грозят. Поэтому данная услуга обычно востребована у меньшего числа людей, которым либо есть чего опасаться, либо они просто хотят перестраховаться, так как очень спешат, - отмечает Синицын. - Впрочем, для постоянных клиентов в лице всё тех же перевозчиков зачастую проверка без проблем входит в стоимость услуги на покупку льготной очереди (ведь это тоже комфорт для клиента), являясь таким себе «бонусом».

В то же время, на «таможне» самопровозглашённой «ДНР» платить за беспроблемную проверку приходится иной раз даже чаще, чем на КПВВ Украины. Правда, «таксой» тут могут стать даже несколько пачек сигарет, чая или кофе.

А вот расценки за услугу по покупке места в льготной очереди для авто у боевиков выросли - особенно после появления требований об идентификации лиц, получающих пенсию как внутренне перемещённые лица в «Ощадбанке».

«Не менее 500 гривен или 1000 российских рублей обойдётся покупка места в льготной очереди на таможне самопровозглашённой «ДНР» под Горловкой, - уверяет Никита. - Примерно столько же - на пути к КПВВ «Марьинка». Дешевле всего (300 гривен или 600 российских рублей и пара пачек сигарет) - на «таможне ДНР» под Еленовкой, рядом с КПВВ «Новотроицкое».

Также, по словам собеседников журналиста, на КППВ «Марьинка» среди перевозчиков ходят разговоры о существовании маршрута «мимо» всех украинских блокпостов. До «границы» с оккупированной частью Донетчины - в обход минных полей - могут провезти за 300 гривен. При этом на неподконтрольной территории уже будут ждать «военнослужащие ДНР», которые проведут уже мимо своих минных полей и «таможни» за те же 300 грн.

На прошлой неделе в церемонии передачи техпомощи
на КПВВ «Майорск» приняли участие зам. губернатора Донетчины
Игорь СТОКОЗ и глава регионального офиса УВКБ ООН Мамо МУЛУСЕУ.

 

Их нужно больше!

Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг призвал открыть на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях дополнительные пункты въезда и выезда.

«Особенно в Луганской области, где есть только один дорожный коридор (у н.п. Станица Луганская), и тот открыт только для пешеходов», - заявил Хуг. Он также отметил, что все КПВВ должны увеличить своё время работы (в идеале - перейти на круглосуточный режим). По словам заместителя главы миссии, жители Донбасса заслуживают безопасного и беспрепятственного доступа через линию столкновения.

«Учитывая присутствие вооружённых людей и военной техники, слишком узкие дорожные коридоры, тысячи гражданских лиц, находящиеся под открытым небом, неминуемо становятся заложниками этого конфликта», - подчеркнул Хуг.

Тем временем, УВКБ ООН выделило 3,5 млн гривен на техническое оснащение КПВВ в Донецкой области. В «Новотроицком» и «Майорске» установлены дополнительные модули с компьютерной техникой - для осуществления документального контроля сотрудниками Государственной пограничной службы Украины. Ожидается, что эти меры помогут увеличить пропускную способность пунктов пропуска на Востоке Украины и сократить время ожидания людей в очереди.

Проект помощи предусматривает размещение палаток с системой обогрева для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в зонах ожидания возле пунктов пересечения.

Но это - точечное решение глобальной проблемы, в которую превратились пункты пропуска на охваченном войной Донбассе. Никто не оспаривает их необходимость. Но сделать их более удобными для пересечения (для чего нужно увеличить их количество и возможности), что позволит решить и коррупционный момент, безусловно, нужно.

 

Из-за огромного наплыва людей на Луганщине 20 марта
развернули пункт обогрева для жителей неподконтрольных территорий.

 

Важные телефоны

О коррупции или неправомерных действиях сотрудников на блокпостах и КПВВ сообщайте по следующим телефонам:

- фискальная служба (при всех нарушениях, связанных с грузоперевозками) - отдельная горячая линия сервиса «Пульс»: (044) 284-00-07;

- «горячая» линия пограничной службы (при нарушениях и злоупотреблениях на блокпостах): (044) 527-63-63 (круглосуточно);

- телефон «горячей» линии СБУ: 0800 50 14 82;

- Национальная полиция 102;

- «горячая» линия «Донбасс SOS» 0800 309 110;

- СММ ОБСЕ (044) 392 08 00;

- правительственная «горячая» линия 1545.

 

Ольга НИКОЛАЕВА.



Теги: Донбасс, война, коррупция, АТО, КПП, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх