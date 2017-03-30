Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Марьинка» традиционно забита

30.03.2017 10:10

Сегодня утром в КПВВ на линии разграничения в районе проведения АТО по данным Госпогранслужбы, на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 60/170;

КПВВ «Марьинка» — 200/180;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/0;

КПВВ «Гнутово» — 60/70.

Всего через КПВВ последовало 36400 человек и 5100 транспортных средств: