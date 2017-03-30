Сквозь грохот канонады слышен смех

30.03.2017 09:30

Прифронтовая зона - не самое подходящее место для юмора. Годы жесточайших бомбардировок, как известно, способны превратить жизнерадостного оптимиста в угрюмое существо с изломанной психикой. Однако жизнь продолжается. Вопреки ожиданиям люди остались такими же, как и прежде. Со своими маленькими слабостями, привычками, традициями. А главное - не разучились улыбаться.

Вот мина прилетела и...

Первоапрельские розыгрыши бывают двух видов. Жестокие и не очень. К первому относится случай, который произошёл возле подъезда многоэтажки, где мина угодила в припаркованную иномарку.

По логике вещей, дальнейшее должно было развиваться по самому печальному сценарию - разорванный в клочья автомобиль, выбитые окна, человеческие жертвы.

Дело в том, что начавшийся среди бела дня обстрел стал полной неожиданностью для тройки бабушек. Не подозревая о возможных неприятностях, они живо обменивались новостями на скамье у подъезда. И поэтому не успели среагировать на свист приземляющегося фугаса.

Но мина не взорвалась. Наверное, тот, кто тридцать секунд назад запустил её по принципу - «На кого Бог пошлёт»,- являлся любителем первоапрельских шуток. Или же просто не подозревал, что боеприпас имеет заводской дефект.

Не исключаю, что небеса тоже иногда впадают в игривое настроение. Иначе будет сложно объяснить, почему мина вписалась между обшивкой и бензобаком, не воспламенив содержимое последнего. Словом, куда ни посмотри - везде сплошные чудеса.

Что же касается испуга, так старушкам к потрясениям не привыкать. За два с половиной года на земле донецкой столько разорвалось всякой дряни, что, по той же логике вещей, в прифронтовой зоне не должно остаться живых. Но они, за вычетом двух тысяч своих земляков, всё- таки уцелели. И продолжают радоваться ясному дню, удаче, наступившей весне.

Гвоздики из Дурной балки

Гвоздики для прекрасных дам.

Сельского механизатора, назовём его Дмитрием, обвинили в нарушении трудовой дисциплины и подстрекательстве. Как оказалось, по его милости представительницы бухгалтерии и прочих отделов конторы агрофирмы более часа отсутствовали на рабочих местах. Вдобавок ко всему, они вернулись в крайне раздражённом состоянии, что, как известно, не способствует производственному процессу.

Впрочем, по мнению тракториста, конторские дамы сами виноваты. Им, видите ли, показалась малой охапка гвоздик, которую Дмитрий свалил на стол главбухши:

- От нашего шалаша - вашему, - торжественно объявил он. - Всем сёстрам - по серьгам. Извините, по букету. Делите сами в соответствии, так сказать, с коэффициентом трудового участия.

- Откуда красота? - удивилась главная дама. - И по какому поводу королевский подарок?

- Повод один - ваше присутствие на этой многогрешной земле... А гвоздики из Дурной балки. Их возле взорванного моста видимо-невидимо.

Дмитрий лишь самую малость покривил душой. Да и то ради дня юмора. Гвоздики действительно из Дурной балки. Но они уехали вместе с фурой-цветовозкой, которую колхозный механизатор благополучно выдернул из грязи, за что и был премирован целой охапкой.

Поэтому с выдвинутыми против него директором агрофирмы обвинениями Дмитрий позволил себе не согласиться:

- В нашем селе, - заявил он, - даже малый ребёнок знает, что в Дурной балке ничего путного, кроме болиголова, не водится, и что не всякому произнесённому 1 апреля слову следует верить. А эти жадюги попёрлись. И вернулись в грязи по самые серёжки.

- Ну, если 1 апреля, тогда другой разговор, - согласился директор. - Только выговор я тебе всё равно вкачу. Будешь помнить, что в Дурной балке не только чертополох водится, но и мины. А ты прекрасных дам на места боёв загнал, ценные кадры чуть не угробил.

Сняли стресс первоапрельским коньячком

То, что случилось с моим знакомым, едва ли следует считать мягким розыгрышем. Однако в данной истории имел место один нюанс, который отчасти сгладил острые углы.

Итак, в отсутствие хозяев в окно сельского дома влетела мина восемьдесят второго калибра. А так как ей никто не смог помешать, она вынесла все окна, соединила спальню с санузлом и кухней, переколотила посуду.

- Бродим с женой по комнатам, - вспоминает знакомый, - чистые тебе лунатики, о разбросанное тряпьё, которое прежде именовалось одеждой, спотыкаемся. Среди хлама - мой парадный костюм. Насчитал в нём более десятка дырок. «Если в таком, - говорю Катерине, - встать на перекрёстке, то можно озолотиться милостыней». «Беги, - отвечает жена. - Только сильно губу не раскатывай. Таких, как мы, в нашем селе полсотки наберётся. А если взять всю округу, то перекрёстков, где милостыню подают, столько не окажется».

- Да что костюм, - продолжает сокрушаться знакомый. - Даже поварёшку, и ту расплющило. Будто под колесом побывала.

- Так уж ничего и не уцелело?

- Старая шапка на вешалке, кочергу лишь самую малость погнуло, да бутылку коньяку, она с прошлого века в серванте пылится, осколки стороной обошли. Представляешь, весь хрусталь в пыль смололо, а пузырь без единой царапины.

- И?..

- Поступил так, как и подобает оказавшемуся у разбитого корыта мужику. Подобрал с пола алюминиевую кружку, плеснул жене, потом - себе.

И расхохотался, как последний идиот. «Ты чего?», - спрашивает Катерина. А я вместо ответа протянул ей коньячную пробку с датой выпуска - 01. 04. 1977 г.

Стреляют - жми на тормоз

Ещё один мой приятель, сам того не желая, подшутил над военным. Правда, шутка эта едва не вышла боком. Каким именно, узнаем прямо сейчас.

- У таких, как я, - рассказывает Анатолий, с которым мы ещё до войны прошли по стопам запорожских казаков от устья Кальмиуса до Хортицы, - на блокпостах документы спрашивают редко. Чаще говорят: «Рули, дед, к своей бабке». А тут, дело было на трассе Донецк-Мариуполь, тормознули. Но не для проверки. «Батя, - попросил один из служивых, - дёрни мой белый шарабан. Я буксирный трос уже приготовил».

Разумеется, приятель возражать не стал. Себе дороже. Но он тогда ещё не подозревал, что на белом «шарабане» барахлит не только аккумулятор, но и периодически подводят тормозные колодки.

- Прицепились, - продолжает Анатолий, - едем. Сто метров протянули,

двести... Наконец, белая колымага задымила. Вылитый тебе пароход «Севрюга» из кинофильма. И сразу же пошла на обгон. «Ну, - думаю,- буксирный крюк сам по себе отцепился, значит, будет считать, что управились».

Для полноты картины замечу - «четвёрка» приятеля так поистрепалась на отечественных направлениях, что её лишь условно следует считать легковым автомобилем. А уж, какое голосистое трио представляют собой дырявый глушитель, задний мост и мотор! В салоне можно общаться исключительно на повышенных тонах.

- Еду, - смеётся Анатолий, - в зеркало заднего вида не смотрю. Ну, а то, что двигатель подвывает от натуги, так это старая песня. И вдруг сзади одна автоматная очередь, вторая. Я, конечно, к обочине и - по тормозам. Поворачиваюсь... И знаешь, что увидел? Совершенно верно, белый шарабан. Оказывается, я всё это время его на буксире продолжал тащить. «Ты чего, дед, - орёт служивый, - решил меня вместе с машинешкой в плен сдать? До вражеского поста всего километр остался!»

Что ещё говорил хозяин белого автомобиля, Анатолий не счёл нужным повторить. Привычка у него такая - обходиться без крепких слов. Даже в компании товарищей по путешествиям.

Молоток испортил всю обедню

Молоток, который испортил всю обедню.



Житель посёлка Еленовка, назовём его Василием, наверное, единственный в прифронтовой зоне, получивший компенсацию за повреждённую осколком дверь сарая сразу же после ночной бомбардировки.

- Не знаю, чем они стали стрелять в последнее время, - признался временно безработный составитель поездов. - Вначале с линии окопов летят красные светлячки, а потом эти светлячки начинают рваться в аккурат над крышами.

Та весенняя ночь не стала исключением. «Светлячки» блуждали над посёлком до половины второго, осыпая ржавые рельсы станционной горловины и сады калёным металлом.

- Утром, - продолжает работник стальных магистралей, - я, как обычно, обошёл по периметру дом. Крыша и окна - без повреждений. Зато в двери сарая на уровне плеч - сквозная дыра. Подравнял молотком торчащие заусеницы и принялся искать место, где приземлился железный гостинец.

Сарай у Василия, благодаря стараниям жены, вполне может претендовать на самую ухоженную хозпостройку Еленовки. Всё по полочкам, всё в идеальном порядке. Осколок обнаружился на стеллаже рядом с картонной коробкой. А чуть далее, в глубине, притаилась трёхлитровая банка с неизвестной жидкостью.

Продолжить дальнейший рассказ Василий согласился лишь при условии, что фамилия и координаты не будут названы:

- Жена заругает, - объяснил он. - Я содержимое банки перелил в другую посуду, а по ней слегка молотком тюкнул. Заодно окропил осколки самогоном. Так сказать, для полного правдоподобия. Чтобы все грехи на осколок списать.

Спустя дня три или четыре, я решил позвонить Василию по поводу некоторых деталей. И по голосу понял, что труженик стальных магистралей пребывает в расстроенных чувствах.

- Прокололся я, - вздохнул в телефонную трубку Василий. - Жена вначале приняла мою версию без возражений. Но вскорости обнаружила забытый мною на стеллаже молоток. Одно лишь хорошо - не отняла остатки: «Допивай, - разрешила. - Только отработать за всё тебе придётся по полной программе. Теплицу до ума доведи, перебери по периметру штакетник, заволочи огород, а заодно сделай в доме генеральную уборку».

Тяжкое это дело - искупать грехи. Только за всё надо расплачиваться. Будь то - маленькая уловка, оплошность или невинная, на первый взгляд, первоапрельская шутка.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.