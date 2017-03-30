Суд дал корректировщице огня "днр" четыре года тюрьмы

30.03.2017 21:45

Дзержинский городской суд Донецкой обл. приговорил к 4 годам лишения свободы пособницу боевиков "днр". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе судебных заседаний установлено, что с сентября 2014 по январь 2015 года 47-летняя жительница поселка Розовка по собственной инициативе сотрудничала с террористами. Имея мобильную связь с двумя представителями вооруженных формирований, женщина передавала им подробную информацию и точные координаты мест дислокации, маршрутов передвижения личного состава и техники Вооруженных Сил Украины и других военных подразделений, задействованных в антитеррористических операциях.

В частности, информатор "работала" на территории пгт Новгородское Дзержинского горсовета и в Константиновском районе. Кроме того, по заданию боевиков, она занималась корректировкой артиллерийского огня, который велся боевиками в сторону украинских позиций.

В феврале 2015 года преступные действия пособницы террористов были остановлены сотрудниками СБУ.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), женщина получила наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Ранее группа "ИС" сообщала, что на Луганщине ликвидирована информаторская сеть боевиков "лнр".

Источник: http://sprotyv.info