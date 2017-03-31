200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки

31.03.2017 16:29

Общественная организация «Донбасс SOS» сообщила, что у нее появилась информация о том, что СБУ подготовила новые списки на приостановление выплат — теперь для 200 тысяч переселенцев (внутренне перемещенных лиц — ВПЛ) по всей стране.

Вот, что пишет Донбасс SOS на своей страничке в facebook:

"По информации, которую мы имеем сейчас, управления труда и социальной защиты населения будут действовать по процедуре проверок согласно Постановлению 365 — то есть не прекращают выплаты или действие справки, а выходят на проверку по месту проживания ВПЛ.

Однако по-другому могут действовать Пенсионные фонды. Они также получили списки, и по нашей информации, Пенсионный фонд в отличие от УТСЗН может прекращать пенсионные выплаты гражданам, которые оказались в списках уже с 1 апреля.

Напоминаем, что в феврале 2016 года, составив списки на приостановление действия справки для 460 тыс человек, СБУ и Минсоцполитики так и не ответили на вопрос, согласно какому законодательному акту такое действие стало возможным. Кроме того, списки были составлены настолько некорректно, что от них пострадали тысячи реальных переселенцев.

Мы обращаемся ко всем социальным работникам с требованием не реагировать на неправомерные требования СБУ или Министерства соцполитики. Ваша главная функция — социальная защита населения, а не контроль и наказание. Всем кто готов противопоставить законодательство — системе, мы готовы помочь.

Обращайтесь к нашим юристам. Телефон: 0 800 309 110.

Он-лайн консультация:

http://donbasssos.org/online/

Правовая приемная:

http://donbasssos.org/prienaja/

Мы напоминаем Вам об алгоритме действий — как узнать, попали ли Вы в списки СБУ и что делать дальше http://donbasssos.org/20160225_spravka/

А также как обжаловать действия сотрудников УТСЗН и Управлений пенсионного фонда http://donbasssos.org/20160310_vyplaty/".