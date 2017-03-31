Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска

31.03.2017 10:57

Авдеевский коксохимический завод группы Метинвест Рината Ахметова вдвое снизил производство из-за отсутствия поставок угля с подконтрольной боевикам территории. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Муса Магомедов, передает сайт "Новости Донбасса".



"Во-первых, нам не хватает электроэнергии, поступающей на завод только с одного ввода из четырех имеющихся. Во-вторых, мы имеем проблемы с количеством и структурой угля, так как оно перестало поступать с оккупированных территорий. Этот уголь было значительно дешевле, чем американский и австралийский, которое мы тоже используем. Поэтому мы имеем худшую себестоимость, что влияет на качество производства нашей металлургии. Именно через эти две проблемы сейчас задействована только половина мощностей - производим 5000 тонн кокса в день вместо 10 возможных", - рассказал он в интервью DW.



По его словам, поставки угля с шахт в отдельных районах прекратились после начала блокады жд-переездов в зоне АТО, которые проводили бывшие добровольцы при поддержке некоторых народных депутатов.



"Сейчас мы вообще не получаем уголь с неподконтрольной территории. Как только началась блокада, поставки прекратились совсем. Последний уголь, который мы получили с той территории, мы использовали еще в феврале", - отметил Магомедов.



Гендиректор АКХЗ также рассказал, что с начала боевых действий часть коллектива, около 200 человек, была отправлена в вынужденный отпуск с оплатой 2/3 оклада. На сегодня около 800 сотрудников завода задействованы в ремонтных работах. Как допускает Магомедов, по окончанию ремонта часть заводчан также будет вынуждена уйти в отпуск.



По мнению Магомедова, решение президента Петра Порошенко полностью запретить грузоперевозки в зоне АТО противоречит планам по реинтеграции подконтрольных боевикам районов.



"Думаю, что Украина потеряла еще одну часть своих сторонников на неподконтрольных территориях. Такое впечатление, что мы уверенно движемся к приднестровскому или абхазскому сценарию. С помощью этой блокады мы убили последние шансы, которые были в пределах Минских соглашений", - считает он.