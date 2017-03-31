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Архив - Донецкая область

Басурин озвучил потери боевиков за неделю

31.03.2017 19:13
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Басурин озвучил потери боевиков за неделю

За неделю в районе проведения АТО два боевика «ДНР» погибли, еще три получили ранения. Информацию распространили сепаратистские интернет-издания.

Так называемый «заместитель командующего оперативным командованием» «ДНР» Эдуард Басурин заявил: «Потери среди военнослужащих армии ДНР за неделю при защите Республики составили: двое погибших и трое раненых».


Фото: politrada.com/

Теги: Донбасс, война, боевики, потери
 
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