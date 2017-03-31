Декоммунизация продолжается: в Константиновке появился самый длинный проспект в Украине

31.03.2017 15:27

Депутаты Константиновского городского совета переименовали улицу Правобережная в проспект Олексы Тихого, сделав свой вклад в появление самого длинного проспекта в Украине. Об этом сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в facebook.



"Проспект Олексы Тихого на Донетчине почти сформирован. Осталось еще немного. Совместными усилиями общины - дожмем! Вчера сессия Константиновского городского совета переименовала улицу Правобережную (бывшая Ленина) на проспект Олексы Тихого. Даже фракция коммунистов проголосовала за переименование!", - написал губернатор.



По его информации, переименованию подлежат еще три участка: в Краматорске - ул.Танкистов и в Славянске - ул. Криворожская и Современная.



"После завершения переименования будем формировать сквозную нумерацию домов. Это будет самый длинный проспект в Украине: его протяженность будет почти 50 км", - подчеркнул Жебривский.

Справка. Олекса (Алексей Иванович) Тихий (27 января 1927 — 6 мая 1984) — советский правозащитник, член-основатель Украинской Общественной Группы Содействия выполнению Хельсинских Соглашений (Украинская Хельсинкская Группа). Работал преподавателем в школах Донецкой области. В 1957 году был арестован и в апреле того же года осужден за «антисоветскую деятельность» на 7 лет лишения свободы и 5 лет лишения гражданских прав. Выйдя на свободу Олекса Тихий работал кочегаром, пожарным и т. п. Преподавательская работа была ему запрещена. В январе 1977 года был вновь арестован и решением суда, который проходил в г.Дружковке, за «антисоветскую агитацию и пропаганду» был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Умер в тюремной больнице 6 мая 1984 года.