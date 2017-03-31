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Депутат российской Госдумы Милонов ездил к боевикам "ДНР"
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов неоднократно посещал зону боевых действий на Донбассе в компании боевиков «ДНР/ЛНР». При этом, Милонову запрещен въезд на территорию Украины. Об этом говорится в репортаже «Комсомольской правды», корреспондент которой отправился с российским депутатом в подконтрольную «ДНР» Горловку Донецкой области, передает сайт "Новости Донбасса".
Автомобиль с Милоновым, журналистом и боевиками пересек украино-российскую границу ночью. Во время поездки депутат Госдумы рассказал, что уже посещал Донбасс и даже стал политруководителем боевиков.
«Год назад 8-го марта шли с ним по нейтральному полю в Зайцево. С одной стороны хохлы сидят, с другой ополченцы. Вдруг на нас мужики с автоматами вышли. Мы рванули от них, но те догнали, мордой в землю положили. Потом нас на позицию отволокли, в яму посадили, допрашивать начали. Ну и узнали меня. С тех пор и дружим. Я к ним заезжаю с подарками: тепловизор привозил, в этот раз квадрокоптер тащу. На общественных началах числюсь там политруком», - поделился Милонов.
По приезду в Горловку водитель с позывным «Пельмень» отметил, что Милонова тут «все знают».
На утро депутат отправился на передовые позиции боевиков в районе поселка Зайцево. Милонов был одет в камуфляжную форму с нашивками «ДНР». Он даже взял себе позывной - «Густав».
«Валентиныч – так в Горловке кличут Милонова – хорошая подмога бойцам: еды привезет, форму в военторге закупит, да и добрым словом поддержит. Мы надели броники и каски. В таком виде депутата от ополченца не отличишь», - отмечает корреспондент КП.
В этот раз Милонов привез боевикам беспилотник.
«Хуже когда депутата ловят с проституткой, а мне за поездки в Донбасс не стыдно», - заявил он.
С боевиками в окопах под Зайцево депутат Госдумы переночевал одну ночь, после чего пообещал приехать еще раз.
В России Милонов известен как защитник православия и борец против прав ЛГБТ-сообщества, абортов, мигрантов и западной культуры.
Фото: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, депутат, война, полигон, Виталий Бала, ДНР
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