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Архив - Донецкая область

Депутат российской Госдумы Милонов ездил к боевикам "ДНР"

31.03.2017 17:44
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Депутат российской Госдумы Милонов ездил к боевикам "ДНР"

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов неоднократно посещал зону боевых действий на Донбассе в компании боевиков «ДНР/ЛНР». При этом, Милонову запрещен въезд на территорию Украины. Об этом говорится в репортаже «Комсомольской правды», корреспондент которой отправился с российским депутатом в подконтрольную «ДНР» Горловку Донецкой области, передает сайт "Новости Донбасса".

Автомобиль с Милоновым, журналистом и боевиками пересек украино-российскую границу ночью. Во время поездки депутат Госдумы рассказал, что уже посещал Донбасс и даже стал политруководителем боевиков.

«Год назад 8-го марта шли с ним по нейтральному полю в Зайцево. С одной стороны хохлы сидят, с другой ополченцы. Вдруг на нас мужики с автоматами вышли. Мы рванули от них, но те догнали, мордой в землю положили. Потом нас на позицию отволокли, в яму посадили, допрашивать начали. Ну и узнали меня. С тех пор и дружим. Я к ним заезжаю с подарками: тепловизор привозил, в этот раз квадрокоптер тащу. На общественных началах числюсь там политруком», - поделился Милонов.

По приезду в Горловку водитель с позывным «Пельмень» отметил, что Милонова тут «все знают».

На утро депутат отправился на передовые позиции боевиков в районе поселка Зайцево. Милонов был одет в камуфляжную форму с нашивками «ДНР». Он даже взял себе позывной - «Густав».

«Валентиныч – так в Горловке кличут Милонова – хорошая подмога бойцам: еды привезет, форму в военторге закупит, да и добрым словом поддержит. Мы надели броники и каски. В таком виде депутата от ополченца не отличишь», - отмечает корреспондент КП.

В этот раз Милонов привез боевикам беспилотник.

«Хуже когда депутата ловят с проституткой, а мне за поездки в Донбасс не стыдно», - заявил он.

С боевиками в окопах под Зайцево депутат Госдумы переночевал одну ночь, после чего пообещал приехать еще раз.

В России Милонов известен как защитник православия и борец против прав ЛГБТ-сообщества, абортов, мигрантов и западной культуры.


Фото: novosti.dn.ua

Теги: Донбасс, депутат, война, полигон, Виталий Бала, ДНР
 
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