Донбасский фронт: военные дали тревожный прогноз о наступлении боевиков

31.03.2017 07:42

Россия столь коварный враг, что может специально начать атаку на Донбассе в пасхальные праздники. Об этом в комментарии "Обозревателю" сказал заместитель командира "Грузинского национального легиона" Шота Кеделашвили.

"Я скажу, что для людей, которые сейчас воюют против нас – для них ничего святого нет. Если они из такого преступника как Моторола делают сейчас чуть ли не икону, то, как можно подумать, что у них есть что-то святое и они решат прекратить войну на время праздника. А против такого врага как Россия и нужно ожидать, что они будут действовать именно в этот день", — сказал Кеделашвили.

Напомним, участники Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по итогам встречи в Минске приняли заявление о полном соблюдении режима "тишины" на востоке Украины уже с 1 апреля.