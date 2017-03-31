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Гибридная война: следующий теракт может произойти на газопроводе из Украины в Польшу - Тымчук
Возглавляемое российскими специалистами подразделение ИПСО (информационно-психологические операции) в составе "МГБ ЛНР" проводит спецоперацию по дискредитации добровольческих батальонов в составе украинских войск в контексте теракта против Генконсульства Республики Польша в Луцке 29 марта с.г., пишет в facebook координатор группы "Информационное сопротивдение" Дмитрий Тымчук.
"В частности, подконтрольные "ЛНР" СМИ, а также российские СМИ со ссылкой на "официальных лиц" "ЛНР" активно распространяют "развединформацию народной милиции ЛНР" о якобы имеющей место причастности к данному теракту военнослужащих батальона "Донбасс". По версии "народной милиции ЛНР", теракт был осуществлен "с целью очистить западные области Украины от национальных меньшинств" (связь не понятна, однако СМИ "ЛНР" получили указание подавать эту информацию с привязкой к упоминанию об "этнических чистках", проводимых "украинскими националистами" на Волыни в годы Второй мировой войны и упором на то, что батальон "Донбасс" является "националистическим"). По информации "народной милиции ЛНР", "следующей целью террористических атак националистов может стать газопровод из Украины в Польшу", - пишет Тымчук.
Фото: file.liga.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, теракт, Дмитрий Тымчук
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- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
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