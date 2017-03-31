Кремль может пойти на повышение субьектности "Лугандонии" и усиление провокаций против Украины - эксперт

31.03.2017 12:33

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что массовые политические протесты в России могут заставить Владимира Путина на военную эскалацию в Донбассе.



Об этом Пионтковский заявил в интервью online.ua.



"Я не вижу никакой внутренней повестки для власти. У "элиты" есть только опция сдачи Путина, но сегодня они к этому не готовы. Другая альтернатива — попытаться дальше качать имперские понты. Но и тут все, по-моему, уже исчерпано — и Крым, и часть Донбасса, и треть Сирии, и кусочек Ливии. Все уже захвачено, но не работает. Однако не могу исключить обострения на украинском направлении. Мы же видим изменение тактики Москвы. Попытка впихнуть бандитскую "Лугандонию" в политическое тело Украины провалилась, и сейчас курс взят на повышение субьектности "Лугандонии". Возможно локальное обострение на Донбассе, но на крупную войну Кремль не решится.



...До выборов Путину еще надо дожить. Но я не вижу для него иной игры, кроме закручивания гаек и среднего масштаба военной авантюры. Активизация в "Лугандонии", признание ее, может быть. На формальную аннексию Кремль не пойдет, но может усилить вооруженные провокации против Украины», - отметил Пионтковский.