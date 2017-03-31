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Кремль сейчас имеет идеальные условия, чтобы давить на Украину - мнение эксперта
Экс-сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов дал свой прогноз относительно продолжительности перемирия на Донбассе, которое должно наступить с 1 апреля, сообщает dialog.ua.
Эксперт привел пример перемирия в сентябре 2016 года. Тогда боевики придерживались режима прекращения огня считанные часы.
"Прогнозировать продолжительность прекращения огня с 1 апреля очень сложно, я думаю, что недолго. Практика показывает, что похожее прекращение огня было 1 сентября, когда боевики продержались в течение дня с минимальным количеством обстрелов", – сообщил он.
Также Жданов высказал мнение, что Кремль пока имеет идеальные условия, чтобы давить на Украину, поскольку западные лидеры заняты выборами в своих странах. "У него (Путина) сейчас лучший момент для безнаказанности наносить удары. Чем больше он бьет, тем больше он доказывает нашему руководству, что лучше согласиться на плохой мир, чем хорошую войну", – заявил эксперт.
Напомним, Президент Петр Порошенко дал поручения Генеральному штабу и Министерству обороны Украины установить в зоне АТО на Донбассе режим прекращения огня с 1 апреля.
Фото: rian.com.ua
Теги: Донбасс, война, перемирие, эксперт, боевики, обстрелы
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