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На фронте 50 обстрелов- горячее всего на мариупольском направлении
Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток 50 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе, ранен боец Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Враг нередко применял тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.
"Артиллерией калибра 122 мм и минометами 120 калибра враг накрывал морпехов в Широкино, Гнутово и Водяном. По защитникам Павлополя стрелял из артсистем калибра 122, а из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов бил по морским пехотинцам в Водяном. В районе Широкино российско-террористические подразделения применяли также зенитные установки ЗУ-23-2, вооружение БМП, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Под Новотроицким активизировались вражеские снайперы", - отмечают в штабе.
Кроме того, из стрелкового оружия был обстрелян контрольный пункт "Марьинка".
На донецком направлении вблизи Луганского, Троицкого и Зайцево враг бил из минометов 82 калибра. Из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал защитников шахты Бутовка и Луганского, из гранатометов стрелял по защитникам Авдеевки и Верхнеторецкого. Снайперы противника активизировались под Авдеевкой и Новотроицким.
В Луганской обл. из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов боевики накрывали позиции ВСУ в районе Крымского, а из минометов 120 калибра били в районе Верхнеторецкого.
В штабе добавили, что для подавления вражеской огневой активности ВСУ открывали ответный огонь.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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