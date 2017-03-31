На оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь

31.03.2017 10:28

За минувшие сутки, 30 марта, через КПВВ «Новотроицкое» в сторону самопровозглашенной «ДНР» проследовали пять автомобилей с гуманитарным грузом.

Как сообщает Госпогранслужба, на неподконтрольную территорию перевозили 22,4 тонны медицинского оборудования, медикаментов и продуктов от Представительства Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, благотворительной организации «Человек в беде» и гуманитарной организаци «Синодального отделения благотворительности и социального служения УПЦ».