- Как связаны блокада Донбасса и строительство жилья для переселенцев16:46
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки16:29
- "Все идет к тому, что за пайку хлеба дядю Вову будем благодарить" - рабочие Енакиевского метзавода остались без работы и средств существования15:39
- Декоммунизация продолжается: в Константиновке появился самый длинный проспект в Украине15:27
- "Блокираторы Донбасса сели на рельсы, а русские украли" - Гройсман высказался о последствиях блокады Донбасса15:16
- Часть уголовники - Ходаковский подтвердил криминальное прошлое "защитников русского мира" на Донбассе14:55
- Пушилин заявил о готовности "ДНР" соблюдать перемирие на Донбассе14:40
- На станции Байрак под Горловкой уничтожены техника и десяток боевиков14:17
- В оккупированном Донецке горел ботанический сад13:47
- "Власти ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях домов и газопровода в Ясиноватой13:34
На станции Байрак под Горловкой уничтожены техника и десяток боевиков
Вчера, 30 марта, на участке фронта между временно оккупированными Донецком и Дебальцево силы антитеррористической операции уничтожили ответным огнем несколько единиц военной техники противника, вывели из строя артиллерийские орудия и ликвидировали до десяти террористов. Об этом у себя в Facebook сообщил командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко, пишет news.liga.net.
"Под Горловкой в районе пгт Байрак внезапно сгорели четыре Камаза, один бензовоз, три гаубицы Д-30 и умерли семь "заблудших", с десяток поранились", - сообщил комбат подразделения, занимающего позиции на Светлодарской дуге у поселка Новолуганское.
Информацию об успешной операции бойцов АТО по горячим следам не смогли подтвердить в штабе антитеррористической операции, отметив, однако, что комбат "Донбасса-Украина" с позывным Филин "очень уважаемый командир".
"С учетом того, что за уничтожение техники противника существует денежное вознаграждение, эти данные должна проверить разведка", - пояснил он, добавив, что этот процесс может длиться "не один день".
Фото: https://www.unian.net/
Теги: Донбасс, техника, Горловка, уничтожение, боевики
- Горловский "Стирол" приводят в "товарный вид": вывезли технику, вывели "защитников", приводят в порядок территорию
- Боевики укрепляют свои мотострелковые бригады военной техникой
- Между Енакиево и Горловкой развертываются подразделения ПВО боевиков, - Тымчук
- В Горловке проведут капитальный ремонт транзитной дороги
- ОБСЕ предупредили о скоплении военной техники у Горловки и Макеевки
- В Горловке идет переброска сил и техники боевиков
- Как связаны блокада Донбасса и строительство жилья для переселенцев16:46
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки16:29
- "Все идет к тому, что за пайку хлеба дядю Вову будем благодарить" - рабочие Енакиевского метзавода остались без работы и средств существования15:39
- Декоммунизация продолжается: в Константиновке появился самый длинный проспект в Украине15:27
- "Блокираторы Донбасса сели на рельсы, а русские украли" - Гройсман высказался о последствиях блокады Донбасса15:16
- Часть уголовники - Ходаковский подтвердил криминальное прошлое "защитников русского мира" на Донбассе14:55
- Пушилин заявил о готовности "ДНР" соблюдать перемирие на Донбассе14:40
- На станции Байрак под Горловкой уничтожены техника и десяток боевиков14:17
- В оккупированном Донецке горел ботанический сад13:47
- "Власти ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях домов и газопровода в Ясиноватой13:34
- Как связаны блокада Донбасса и строительство жилья для переселенцев16:46
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки16:29
- Гройсман обещает увеличить размер пенсий украинцам уже с 1 октября, но при одном условии16:10
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине15:57
- Новейший украинский самолет впервые поднялся в воздух (ВИДЕО)15:45
- "Все идет к тому, что за пайку хлеба дядю Вову будем благодарить" - рабочие Енакиевского метзавода остались без работы и средств существования15:39
- Декоммунизация продолжается: в Константиновке появился самый длинный проспект в Украине15:27
- "Блокираторы Донбасса сели на рельсы, а русские украли" - Гройсман высказался о последствиях блокады Донбасса15:16
- Часть уголовники - Ходаковский подтвердил криминальное прошлое "защитников русского мира" на Донбассе14:55
- Пушилин заявил о готовности "ДНР" соблюдать перемирие на Донбассе14:40
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу