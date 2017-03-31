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Архив - Донецкая область

На станции Байрак под Горловкой уничтожены техника и десяток боевиков

31.03.2017 14:17
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На станции Байрак под Горловкой уничтожены техника и десяток боевиков

Вчера, 30 марта, на участке фронта между временно оккупированными Донецком и Дебальцево силы антитеррористической операции уничтожили ответным огнем несколько единиц военной техники противника, вывели из строя артиллерийские орудия и ликвидировали до десяти террористов. Об этом у себя в Facebook сообщил командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко, пишет news.liga.net.

"Под Горловкой в районе пгт Байрак внезапно сгорели четыре Камаза, один бензовоз, три гаубицы Д-30 и умерли семь "заблудших", с десяток поранились", - сообщил комбат подразделения, занимающего позиции на Светлодарской дуге у поселка Новолуганское.

Информацию об успешной операции бойцов АТО по горячим следам не смогли  подтвердить в штабе антитеррористической операции, отметив, однако, что комбат "Донбасса-Украина" с позывным Филин "очень уважаемый командир".

"С учетом того, что за уничтожение техники противника существует денежное вознаграждение, эти данные должна проверить разведка", - пояснил он, добавив, что этот процесс может длиться "не один день".

 

Фото: https://www.unian.net/

Теги: Донбасс, техника, Горловка, уничтожение, боевики
 
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