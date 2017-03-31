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Назад в 90-е - в "ДНР" официально возвращается бартер

31.03.2017 12:48
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Назад в 90-е - в "ДНР" официально возвращается бартер

Оккупационные "власти" ОРДО подготовили "законодательную" базу для внедрения практики выплаты заработной платы трудящимся "товарами, продукцией или предоставлением услуг", пишет "Остров".

Как сообщает "официальный" сайт так называемой "ДНР", "действующее трудовое законодательство ДНР предусматривает возможность выплаты заработной платы в натуральной форме". 

При этом марта "нарсовет" утвердил перечень товаров, не разрешенных для выплаты заработной платы натурой. 

"Заработная плата не может выплачиваться товарами (продукцией, предоставлением услуг), которые являются социально значимыми или опасными для жизни и здоровья работника и населения Республики. Перечень включает продукцию стратегического значения, взрывоопасные и ядовитые вещества, наркотические средства, товары медицинской промышленности, все виды алкогольной продукции, непродовольственные товары народного потребления, продовольственные товары народного потребления промышленной переработки и другие", - говорится в сообщении. 


Фото: fakty.ictv.ua

Теги: Донбасс, услуги, товары для авто, ДНР, оплата
 
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