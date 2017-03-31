- Как связаны блокада Донбасса и строительство жилья для переселенцев16:46
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки16:29
- "Все идет к тому, что за пайку хлеба дядю Вову будем благодарить" - рабочие Енакиевского метзавода остались без работы и средств существования15:39
- Декоммунизация продолжается: в Константиновке появился самый длинный проспект в Украине15:27
- "Блокираторы Донбасса сели на рельсы, а русские украли" - Гройсман высказался о последствиях блокады Донбасса15:16
- Часть уголовники - Ходаковский подтвердил криминальное прошлое "защитников русского мира" на Донбассе14:55
- Пушилин заявил о готовности "ДНР" соблюдать перемирие на Донбассе14:40
- На станции Байрак под Горловкой уничтожены техника и десяток боевиков14:17
- В оккупированном Донецке горел ботанический сад13:47
- "Власти ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях домов и газопровода в Ясиноватой13:34
Назад в 90-е - в "ДНР" официально возвращается бартер
Оккупационные "власти" ОРДО подготовили "законодательную" базу для внедрения практики выплаты заработной платы трудящимся "товарами, продукцией или предоставлением услуг", пишет "Остров".
Как сообщает "официальный" сайт так называемой "ДНР", "действующее трудовое законодательство ДНР предусматривает возможность выплаты заработной платы в натуральной форме".
При этом марта "нарсовет" утвердил перечень товаров, не разрешенных для выплаты заработной платы натурой.
"Заработная плата не может выплачиваться товарами (продукцией, предоставлением услуг), которые являются социально значимыми или опасными для жизни и здоровья работника и населения Республики. Перечень включает продукцию стратегического значения, взрывоопасные и ядовитые вещества, наркотические средства, товары медицинской промышленности, все виды алкогольной продукции, непродовольственные товары народного потребления, продовольственные товары народного потребления промышленной переработки и другие", - говорится в сообщении.
Фото: fakty.ictv.ua
Теги: Донбасс, услуги, товары для авто, ДНР, оплата
- СБУ накрыла фиктивные фирмы, через которые транспортировали контрабанду в "ДНР" и "ЛНР"
- "Полная изоляция оккупированного Донбасса значительно приблизит сроки его освобождения" - Турчинов
- Год только начался, а у силовиков уже серьезный "улов"
- Выгодно ли жителям оккупированного Донбасса ездить на "большую землю" за товарами (ВИДЕО)
- Боевики грозят изымать не только товар, но и транспорт, если проезд будет осуществляться не через таможни "ЛДНР"
- Контрабанда в зоне АТО выгодна одной и другой стороне и "крышуется" на очень высоком уровне - Тымчук
- Как связаны блокада Донбасса и строительство жилья для переселенцев16:46
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки16:29
- "Все идет к тому, что за пайку хлеба дядю Вову будем благодарить" - рабочие Енакиевского метзавода остались без работы и средств существования15:39
- Декоммунизация продолжается: в Константиновке появился самый длинный проспект в Украине15:27
- "Блокираторы Донбасса сели на рельсы, а русские украли" - Гройсман высказался о последствиях блокады Донбасса15:16
- Часть уголовники - Ходаковский подтвердил криминальное прошлое "защитников русского мира" на Донбассе14:55
- Пушилин заявил о готовности "ДНР" соблюдать перемирие на Донбассе14:40
- На станции Байрак под Горловкой уничтожены техника и десяток боевиков14:17
- В оккупированном Донецке горел ботанический сад13:47
- "Власти ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях домов и газопровода в Ясиноватой13:34
- Как связаны блокада Донбасса и строительство жилья для переселенцев16:46
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки16:29
- Гройсман обещает увеличить размер пенсий украинцам уже с 1 октября, но при одном условии16:10
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине15:57
- Новейший украинский самолет впервые поднялся в воздух (ВИДЕО)15:45
- "Все идет к тому, что за пайку хлеба дядю Вову будем благодарить" - рабочие Енакиевского метзавода остались без работы и средств существования15:39
- Декоммунизация продолжается: в Константиновке появился самый длинный проспект в Украине15:27
- "Блокираторы Донбасса сели на рельсы, а русские украли" - Гройсман высказался о последствиях блокады Донбасса15:16
- Часть уголовники - Ходаковский подтвердил криминальное прошлое "защитников русского мира" на Донбассе14:55
- Пушилин заявил о готовности "ДНР" соблюдать перемирие на Донбассе14:40
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу