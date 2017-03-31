- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса11:38
- Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ11:25
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска10:57
- В Мариуполе взорвали автомобиль полковника СБУ (ФОТО)10:35
- На оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь10:28
Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса
Как сообщает "Донбасс SOS", все КПВВ работают в штатном режиме, КПВВ «Золотое» по-прежнему закрыто.
По-прежнему сообщают об огромных очередях на всех направлениях, особенно загружены КПВВ «Майорск» и «Марьинка». Если у вас есть возможность перенести поездку, лучше это сделать.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» – 80/120; «Марьинка» – 150/150; «Новотроицкое» – 20/0; «Гнутово» – 60/20.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
«На «ДНР»- таможне на 4:30 утра 60 машин – основная, льготная – 15 машин, пеших пару человек».
«8.30: на Майорске в сторону Горловки около 70 авто».
«9.20: в Европу на нулевом машин 70-80».
«10.30: на Майорске в Горловку пешей человек 200, машин штук 40».
«11.00: на Майорске в сторону Горловки. 7 машин до талонов, 10 машин с талонами, пеших чел 50».
#Георгиевка #Курахово #Марьинка .
«10.00: в сторону Донецка машин 70 до броневика».
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
«8.00: в сторону Донецка машин 35 на основном».
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
«8.00: очередь 20 машин на Октябре в сторону Мариуполя».
«9.00: на Пищевике машин 40 в сторону Мариуполя».
«9.30: в сторону Донецка 15 машин».
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, информация, очевидец, блокпост, очереди
- Информация от очевидцев по блокпостам: очередь продают, на КПВВ "Марьинка" машины в 4 ряда, пеших около 500 человек
- Ситуация на блокпостах 25 декабря. Информация от очевидцев
- Басурин сообщил о значительных потерях ВСУ за последние двое суток
- Блокпосты: на КПВВ "Марьинка" оставались ночующие и очередь в 5 рядов, на "Перлыне"в сторону Мариуполя уже более 300 машин
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- Сегодня "в Украину" можно выехать только по двум направлениям
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса11:38
- Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ11:25
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска10:57
- В Мариуполе взорвали автомобиль полковника СБУ (ФОТО)10:35
- На оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь10:28
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Кременчуге научились добывать газ из водорослей12:15
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса11:38
- Ученые разгатали секрет полета комара (ВИДЕО)11:35
- Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ11:25
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска10:57
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу