Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса

31.03.2017 11:38

Как сообщает "Донбасс SOS", все КПВВ работают в штатном режиме, КПВВ «Золотое» по-прежнему закрыто.

По-прежнему сообщают об огромных очередях на всех направлениях, особенно загружены КПВВ «Майорск» и «Марьинка». Если у вас есть возможность перенести поездку, лучше это сделать.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» – 80/120; «Марьинка» – 150/150; «Новотроицкое» – 20/0; «Гнутово» – 60/20.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

«На «ДНР»- таможне на 4:30 утра 60 машин – основная, льготная – 15 машин, пеших пару человек».

«8.30: на Майорске в сторону Горловки около 70 авто».

«9.20: в Европу на нулевом машин 70-80».

«10.30: на Майорске в Горловку пешей человек 200, машин штук 40».

«11.00: на Майорске в сторону Горловки. 7 машин до талонов, 10 машин с талонами, пеших чел 50».

#Георгиевка #Курахово #Марьинка .

«10.00: в сторону Донецка машин 70 до броневика».

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

«8.00: в сторону Донецка машин 35 на основном».

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

«8.00: очередь 20 машин на Октябре в сторону Мариуполя».

«9.00: на Пищевике машин 40 в сторону Мариуполя».

«9.30: в сторону Донецка 15 машин».

(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).