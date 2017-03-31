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Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ
На донбасских контрольных пунктах въезда-выезда пограничники задержали три подозрительных авто, а также отказались от трех взяток.
По данным Госпогранслужбы Украины, вчера на КПВВ "Майорск" пограничники Краматорского отряда выявили поддельное поручительство на авто. На машине с поддельными документами ехал с неподконтрольной территории гражданин Украины. Вместе с транспортным средством его передали представителям полиции.
Также в четверг на КПВВ "Майорск" и "Новотроицкое" пограничники остановили два авто,в которых на неподконтрольную территорию перевозили товар с нарушениями. Товар на сумму 20 тыс. грн, а также авто передали представителям фискальной службы.
Кроме того, вчера на КПВВ "Марьинка" и "Майорск" пограничникам трижды предлагали взятки (в общей сложности — 800 грн), чтобы те поспособствовали в пересечении линии разграничения. Все соблазнители получили отказ и были переданы правоохранителям.
Напомним, что сегодня, 31 марта, у всех контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения на Донетчине скопилось 600 авто.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, задержание, Госпогранслужба, КПВВ, взятки, автомобилисты
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