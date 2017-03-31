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Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса
31.03.2017 11:08
Тысяча сотрудников правоохранительных органов проводят обыски у дистрибьютора табачных изделий "Тедис -Украина", который причастен к финансированию терроризма. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в "Фейсбуке", передает "Остров".
"Департамент в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, Главная Военная прокуратура при поддержке подразделений Национальной полиции разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода средств за границу, в том числе - для финансирования терроризма" - написал генпрокурор.
По его словам, досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
"Департамент в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, Главная Военная прокуратура при поддержке подразделений Национальной полиции разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода средств за границу, в том числе - для финансирования терроризма" - написал генпрокурор.
По его словам, досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
"Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР - ЛНР. Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд гривен", - отметил Ю.Луценко.
По его словам, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
Как отметил генпрокурор, сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия.
Фото: https://beztabu.net/
Теги: Донбасс, война, компания, финансирование, табак, обыск, ДНР, ЛНР
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